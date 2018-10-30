В молодёжном центре «Поиск» продолжается капитальный ремонт

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход капитального ремонта помещений молодёжного центра «Поиск» — структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров».

В настоящее время завершены демонтажные и наружные работы: ремонт крыльца, кладка наружной стены, отделка фасада, установка дверных блоков, ремонт кровли, замена окон, замена сетей электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации.

— Скоро в Ленинском округе появится ещё одно современное помещение для занятий танцами и спортом, которое будет соответствовать всем требованиям. Мы продолжаем двигаться вперед в единожды принятом направлении — обеспечить мурманскую молодёжь в каждом микрорайоне клубом, где они могли бы с пользой проводить свободное время, — рассказал Андрей Сысоев. — Работы еще очень много, но к началу второго квартала следующего года, я думаю, мы закончим.

Капитальный ремонт молодежного центра — часть большой городской программы по модернизации учреждений молодежной политики в Мурманске. Всего их в городе 11, и у каждого свое направление работы.

Обустройство помещений молодежного центра «Поиск» будет соответствовать ведущему направлению деятельности центра — популяризации здорового образа жизни. Так, посетителям будут доступны тренажерный и фитнесс-залы, душевые и раздевалки. Зал для массовых мероприятий планируется оснастить световыми прожекторами, современным звуковым оборудованием и сборно-разборным подиумом. В рамках капитального ремонта будут проведены работы по организации доступности центра маломобильным категориям населения.