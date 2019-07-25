23 июля в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о доставлении в ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница» 8-летней девочки с диагнозом «перелом правого голеностопного сустава».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, следствием было установлено, что пострадавшая, находясь у себя дома в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома в селе Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области, забралась на приставку к подоконнику, открыла окно и оперлась на антимоскитную сетку. В результате произошло отсоединение сетки от креплений и падение несовершеннолетней из окна.

Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем Следственного комитета Российской Федерации, проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. В момент падения родителей девочки дома не было.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.