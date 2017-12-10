В Мончегорске 6-летний ребёнок выпал из окна четвертого этажа

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Предварительно установлено, что в вечернее время 9 декабря из окна четвертого этажа квартиры одного из домов по проспекту Металлургов в Мончегорске выпал ребёнок 2011 года рождения. В результате происшествия мальчик остался жив, он получил множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время находящиеся на месте происшествия следователи проводят осмотр, также к месту выехали следователи-криминалисты следственного управления для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.