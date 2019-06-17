В Мончегорске были вскрыты факты реализации мясной и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов

Прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалистов Апатитского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора Мурманской области проведена проверка исполнения организациями общественного питания и торговли требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной и рыбной продукции.

Установлено, что хозяйствующими субъектами города Мончегорска нарушаются требования федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Во время проверки были вскрыты факты реализации мясной и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также в отсутствии маркировки с указанием сведений о дате выработки, сроках годности и наименовании изготовителя продукции. На объектах торговли не обеспечено соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

По результатам проверки в адрес трёх организаций общественного питания и торговли внесены представления.

Кроме того, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы проверок направлены в Арбитражный суд Мурманской области и в Апатитский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора Мурманской области для рассмотрения по существу.