В Мончегорске электромонтёр во время очистки электрооборудования получил ожоги, приведшие к его смерти

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту смерти работника в результате несчастно случая на производстве горно-металлургического предприятия Мурманской области.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно прибыл следователь, который провёл осмотр места происшествия, изъял индивидуальные средства зашиты пострадавшего, а также служебную документацию.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 11 июня 2019 года электромонтер цеха сервисного обслуживания подрядной организации при выполнении работ по очистке электрооборудования получил ожог 50% поверхности тела. С полученными телесными повреждения мужчина, 1990 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение, откуда транспортирован в больницу областного центра. Однако, несмотря на усилия врачей, 15 июня, молодой человек скончался от полученных ожогов.

В настоящее время следствием назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены работники и должностные лица предприятия, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая.

По результатам процессуальной проверки, направленной на установление наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, будет принято законное и обоснованное решение.