В Мончегорске хозяина квартиры ограбил гость

В дежурную часть отдела полиции в Мончегорске поступило сообщение об ограблении от жителя города 1959 года рождения.

Полицейские, прибыв на место происшествия в квартиру по улице Комсомольская набережная, опросили потерпевшего. Они установили, что злоумышленник является знакомым пострадавшему. Приятель находился в гостях, когда после распития спиртного неожиданно потребовал у хозяина жилья передать всю имеющуюся наличность. Получив отказ, злоумышленник, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил у потерпевшего наличные денежные средства и скрылся.

Потерпевший предоставил полицейским сведения о нападавшем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 1987 года рождения был задержан сотрудниками органов внутрених дел. Выяснилось, что злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и ограбление. Подозреваемый рассказал, что похищенные денежные средства сразу потратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.