В Мончегорске мужчина, воспользовавшись ключами от квартиры, ограбил знакомую пенсионерку

В полицию Мончегорска позвонила местная жительница 1938 года рождения. Пенсионерка сообщила, что ее только что ограбил знакомый. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, опросив хозяйку квартиры, выяснили, что ограбление совершил знакомый пожилой женщины. Грабитель воспользовался ключами от ее квартиры, зашел в квартиру и открыто забрал принадлежащие ей 2,5 тысячи рублей. Сама хозяйка квартиры плохо ходит, в связи с чем помешать своему знакомому она не смогла.

Полицейские спустя непродолжительное время задержали подозреваемого – безработного мончегорца 1960 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенные у пенсионерки денежные средства он уже потратил на алкоголь.

По факту в отношении ранее не судимого 57-летнего жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.