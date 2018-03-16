В Мончегорске начала работу передвижная выставка «Книги. Время. Люди», посвященная 80-летию Мурманской области

В Мончегорской центральной городской библиотеке вниманию жителей города была представлена передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области».

Передвижная выставка посвящена празднованию 80-летнего юбилея Мурманской области и 80-летию со дня образования Мурманской областной научной библиотеки.

Мончегорцы с большим интересом перелистывали страницы самых старых книг из фонда Мурманской областной научной библиотеки, посвященных Кольскому Северу, рассматривали уникальные книжные иллюстрации, выполненные в цвете известным изобретателем и фотографом С. М. Прокудиным-Горским более ста лет назад.

Участники мероприятия познакомились с изданиями Главсевморпути, личной библиотекой полярного исследователя Арефа Минеева, новыми изданиями по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики. Большой интерес у всех присутствующих вызвали книги издательства Паулсена и последние издания мурманских авторов.

Мончегорцам были представлены издания начала XX века об изучении и освоении Кольского Севера и Арктики, размещенные в электронной библиотеке «Кольский Север» – цифровом информационном ресурсе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

На открытие выставки Мурманской научной библиотеки «Книги. Время. Люди» пришли более 50 мончегорцев.