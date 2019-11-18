В Мончегорске обнаружен очередной подпольный цех по переработке камчатского краба

Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району, незаконное производство располагалось в Мончегорске в гаражном строении. В помещении обнаружено и изъято 3 тысячи 806 кг камчатского краба. Выявленная крабовая продукция добывалась в Баренцевом море незаконно и поступала в цех для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России.

По предварительным оценкам, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на 36,7 млн рублей.

По данному факту идёт проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 с.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В Погрануправлении отмечают, что оперативно-розыскные мероприятия по пресечению браконьерской деятельности проводились совместно с региональным управлением ФСБ России.

Как сообщалось, в марте текущего года в Мурманске было обнаружено несколько подпольных цехов по переработке камчатского краба. Общий вес изъятых партий морепродуктов превысил 3,5 тонны.