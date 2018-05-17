В Мончегорске осужденного будут судить за смертельное ДТП

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении осужденного мужчины, 1974 года рождения, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что в октябре 2017 года обвиняемый, выполняя трудовую повинность на территории ФКУ «ИК-23» УФСИН России по Мурманской области, управляя самосвалом марки ЗИЛ, в результате небрежности совершил наезд на потерпевшего 1977 года рождения, также отбывавшего наказание в исправительной колонии и находившегося на работах в указанном участке местности. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключениям направлено в суд для рассмотрения по существу.