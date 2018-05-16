В Мончегорске отключили отопление

Глава администрации города Александр Мурашкин подписал Постановление о завершении отопительного сезона в Мончегорске с 15 мая.



Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией информирует о том, что в связи с наступлением устойчивых положительных среднесуточных температур наружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», подписано постановление об окончании отопительного периода в жилищном фонде, учреждениях культуры и спорта 2017/2018 года.



Отключение систем отопления будет производиться с 08.00 15 мая 2018 года.