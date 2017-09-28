В Мончегорске откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

30 сентября в Музее истории города Мончегорска начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж».

Экспозиция посвящена 70-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья. На них также изображены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.

Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников» и «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция».

Выставка будет работать до 31 октября.