В Мончегорске открылась выставка «Северный город» мурманской художницы Анны Крисановой

В Музее истории города Мончегорска открылась выставка «Северный город» мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена 80-летию Мончегорска и 80-летию Мурманской области.

Анна Крисанова – график, живописец, окончила художественно-графическое отделение факультета культуры и искусства Мурманского государственного педагогического университета, преподает в Мурманской детской художественной школе и в Мурманском колледже искусств.

Анна - мурманчанка, значительная часть её произведений посвящена родному городу Мурманску, но в экспозиции представлены также пейзажи окрестностей Мончегорска. С 2007 года она участвует в городских, региональных и всероссийских выставках. В 2016 году Анна Кирсанова была принята в общероссийскую общественную организацию «Союз художников России». Юная художница приняла участие в открытии выставки, ответила на вопросы мончегорцев и рассказала о своих творческих планах.

На открытии выставки мурманскую художницу и мончегорцев приветствовали глава муниципального образования г. Мончегорск Дмитрий Староверов и заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников.

Передвижную выставку организовала автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Всего в 2017 году организовано 8 таких выставок в разных городах Мурманской области. Этот проект является пилотным и осуществляется в целях расширения выставочной деятельности в регионе, а также финансовой поддержки из областного бюджета негосударственных некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, развития среди них конкуренции и повышения качества оказываемых услуг.

Выставка будет работать до 20 декабря.