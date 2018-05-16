В Мончегорске перекроют движение во время церемонии возложения цветов к памятнику «Защитникам Заполярья»

В Мончегорске 17 мая, во время проведения торжественной церемонии возложения цветов к памятнику «Защитникам Заполярья», будет перекрыто движение на участке проспекта Металлургов.

В соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска от 15.05.2018 № 195-р «О перекрытии автотранспортного движения и охране правопорядка во время проведения торжественной церемонии возложения цветов» 17 мая с 12.00 до 14.00 будет перекрыто автотранспортное движение по проспекту Металлургов от пересечения с улицей Ферсмана до памятника «Защитникам Заполярья».

Движение общественного транспорта в указанное время будет организовано по временным объездным маршрутам. Правопорядок во время возложения цветов будут обеспечивать сотрудники полиции.