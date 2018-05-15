В Мончегорске полицейские и воспитанники спецучреждения сразились в товарищеском матче по мини-футболу

В городе металлургов на базе специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа прошел товарищеский матч по мини-футболу. Мероприятие, направленное на профилактику правонарушений со стороны трудных подростков, состоялось по инициативе ОМВД России по городу Мончегорску в преддверии празднования 300-летия российской полиции.

Команда полицейских, включающая в себя сотрудников разных подразделений, в напряженной борьбе на протяжении всего матча вела в счете, однако воспитанники постоянно отыгрывали забитые им мячи. На последних минутах матча ребята смогли забить победный гол, победив стражей правопорядка со счетом 9:8.

По мнению полицейских, главная задача мероприятия была показать поросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что стремление к победе, здоровый образ жизни и спорт помогают достигать в жизни успехов и побеждать.

Стоит отметить, что сотрудники мончегорского отдела полиции на постоянной основе проводят различные мероприятия воспитательного и профилактического характера с воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения для трудных подростков.