В Мончегорске полицейские в течение двух суток раскрыли квартирную кражу

В полицию города обратилась жительница Мончегорска 1986 года рождения. По словам заявительницы, из ее квартиры неизвестный украл телевизор стоимостью 60 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские провели осмотр места происшествия и установили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа. Эксперт-криминалист снял отпечатки пальцев и иные следы преступления, оставленные неизвестным.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение двух суток установили личность подозреваемого в хищении техники. Ранее судимый за кражу житель Мончегорска 1977 года рождения признался в содеянном и пояснил, что планировал продать технику, однако не успел, так как его задержали оперативники. Похищенный телевизор изъят в ходе обыска по месту жительства подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мончегорец на период следствия заключен под стражу.