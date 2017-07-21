В Мончегорске полицейские возбудили уголовное дело за заведомо ложные показания

Сотрудниками полиции Мончегорска было установлено, что один из свидетелей по уголовному делу, находясь в зале судебного заседания, дал ложные показания.

Свидетель был предупреждён в установленном законом порядке об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, во время допроса судом он озвучил сведения, направленные на незаконное освобождение от ответственности знакомого, обвиняемого в сбыте наркотических средств.

Подозреваемого в даче ложных показаний задержали. Мужчина 1983 года рождения ранее был многократно судим за имущественные и корыстно-насильственные преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемого следователем отдела полиции г. Мончегорска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до трех месяцев.