В Мончегорске полярную ночь встречали весело и у костра

В минувшее воскресенье на базе Музея истории города Мончегорска состоялась спортивно-этническая игра «Коампаль Ыйй», что в переводе с саамского языка значит «Полярная ночь». Мероприятие проводится в целях популяризации национальных игр коренного малочисленного народа – саамов, пропаганды здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие президент и вице-президент Ассоциации кольских саамов Елена Гой и Елена Яковлева, руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова.

Дети и взрослые смогли испытать свою ловкость и меткость в таких состязаниях как прыжки через нарты, прыжки через кережу, метание аркана на хорей, метание колец на рога, стрельба из арбалета, стрельба по волку, волокуша (на оленьем мехе).

Параллельно с играми был организован интерактив по истории и культуре саамского народа в зале «Русская Лапландия», мастер-классы по нитяному плетению, а также чаепитие в куваксе.

Победители игры были награждены дипломами и призами. Абсолютным победителем в номинации «Подростки» стал Скоков Максим. В номинации «Семья» призовые места распределились следующим образом: 1 место - команда «Снеговики», команда «Семечки», команда «Армия России»; 2 место - команда «Звезда», команда «Северное сияние», команда «Фантазеры», семья Махневич; 3 место - команда «Дружная», команда «Северное сияние-2», команда «Незнайки», команда «Полуночные филины».

Завершилась спортивно-этническая игра символичным «костром единения», собравшим гостей и участников мероприятия в дружный хоровод.