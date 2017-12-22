В Мончегорске после капитального ремонта открывается детский сад

Торжественное открытие детского сада в Мончегорске в н.п. 27 км (улица Октябрьская, 56) состоится 25 декабря.

Капитальный ремонт детского сада был проведен в 2017 году за счёт средств областного и местного бюджетов. Общий объем денежных средств, направленных на выполнение ремонта, составил 20 млн рублей. Это 16,4 млн рублей субсидии из областного бюджета и 3,6 млн рублей за счет средств местного бюджета.

На выделенные средства были отремонтированы кровля и пол детского сада, заменены внутренние и наружные инженерные системы и сети, оконные блоки, внутренние и наружные дверей, выполнен монтаж индивидуального теплового пункта.

Отремонтированный в соответствии с современными требованиями детский сад примет 75 детей.