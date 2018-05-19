Мурманская область. Арктика19.05.18 14:20
В Мончегорске пожар повредил опору ЛЭП
18 мая в 14.00 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании опоры ЛЭП в Мончегорске (пр. Кирова, р-н очистных сооружений). В результате пожара огнём повреждена опора ЛЭП. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
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