В Мончегорске представят юбилейный историко-публицистический проект «Город металлургов, рожденный в тундре»

Основная идея проекта «Мончегорску – 80. Город металлургов, рожденный в тундре» – показать неразрывную связь и почти вековую историю комбината «Североникель», а позже Кольской ГМК и города Мончегорска через судьбы людей и судьбы людей через историю города и комбината.

В проекте Независимого информационного агентства приняли участие самые разные люди: те, кто создавал историю, кто сыграл ведущую роль в судьбе города и комбината, кто не жалея сил и жизни трудились во благо города и страны, кто живет и работает в городе в наши дни и создает современную историю Мончегорска.

В проекте отражены реальные истории мончегорцев, на глазах и при непосредственном участии которых создавалась история города.

В числе участников – поистине исторические для комбината и города люди: Геннадий Петрович Ермаков, Виктор Иванович Маликов, Евгений Дмитриевич Петров, Дмитрий Геннадьевич Староверов, Александр Иванович Батраков, Юлия Илларионовна Малинина, Лариса Петровна Батракова и многие другие.

Использованы уникальные фото- и видеоархивы Кольской ГМК, Музея истории города Мончегорска, а также труды историка-краеведа, педагога, журналиста, поэта, члена Союза журналистов Российской Федерации, Почетного гражданина города Мончегорска Геннадия Лейбензона.

Торжественное мероприятие, посвященное презентации юбилейного проекта «Мончегорску – 80. Город металлургов, рожденный в Тундре», состоится 2 февраля в 15.00 в Мончегорской центральной городской библиотеке (г.Мончегорск, проспект Металлургов, 27).