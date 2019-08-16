В Мончегорске приёмка и хранения металлолома осуществляется организацией с грубыми нарушениями требований закона

Прокуратурой города Мончегорска в связи с поступившим обращением проведена проверка исполнения законодательства на объекте приема металлолома в Мончегорске. Проверка показала, что приёмка и хранения металлолома осуществляется организацией с грубыми нарушениями требований закона.

Проверка показала, что несортированный металлолом хранился непосредственно на рельефе местности, на почве в отсутствии ограждения и ветро-, влагозащиты, в связи с чем подвергался коррозии и гниению, загрязняя окружающую среду.

Специальная площадка с асфальтовым и бетонным покрытием у организации отсутствовала. Предназначавшиеся для оборудования площадки материалы были сложены штабелем в районе складирования металлолома. Кроме того, вопреки лицензионным требованиям в штате организации отсутствовал прессовщик лома и отходов металлов, обязанности которого фактически выполняли иные лица.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении должностного лица, ответственного за соблюдение экологических требований, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений законности.