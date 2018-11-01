В Мончегорске прошел час памяти «Была война»

В Центре семейного чтения для школьников прошел час памяти «Была война…», посвященный фронтовой поэзии Кольского Заполярья и приуроченный ко Дню защиты Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Фронтовая поэзия - явление особенное, как и сам человек на войне. Война и поэзия… Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Но вопреки старинной поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат», в годы испытаний музы не молчали, они вели бой, они становились оружием. Слово на войне иногда стоило жизни, зато и звучало как никогда весомо.

Вниманию ребят был представлен сборник стихов фронтовиков «Была война…», составленный Дмитрием Коржовым. В этом сборнике представлены разные по мастерству и видению войны авторы. Каждый по-своему исповедовал собственную правду о войне. На мероприятии звучали стихи Константина Симонова (Мурманское направление), Павла Шубина, Алексея Титова, Александра Подстаницкого, Константина Баева и других. Песня «Прощайте, скалистые горы», написанная на стихи Николая Букина, родилась у нас, в Заполярье. Ребята с большим интересом слушали песни, написанные на стихи поэтов-фронтовиков, смотрели видеохронику военного времени.

Теперь, когда уходят из жизни те, кто пропустил через сердце эти страшные годы на фронте, идущие вслед поколения будут узнавать о войне и ее цене только через книги, фильмы, картины. И в этом ряду фронтовая поэзия. Поэтические строки фронтовиков наполняют сердца молодых людей гордостью за свою Отчизну и благодарностью к тем, кто одержал победу.