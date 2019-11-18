В Мончегорске прошёл турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо

По всей России в прошедшие выходные уже в 81-й раз отмечался Всероссийский день самбо. Различные турниры и соревнования прошли в 75 субъектах РФ, участие в которых приняло более 10 тысяч юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет.

Не исключением стала и Мурманская область. Турнир, посвященный дню самбо, прошёл в Мончегорске на базе ФОКа. Участие в нём приняли 99 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Кировска, Оленегорска, Заозерска, Умбы, Мурмашей, а также гости из Череповца.

В рамках мероприятия председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова за популяризацию вида спорта «самбо», вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе вручила федерации самбо Мурманской области почетную грамоту комитета.

Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» был вручён судье всероссийской категории Лоптунову Александру Валентиновичу, благодарность комитета - членам федерации Асперу Виталию Валерьевичу и Лоптунову Кириллу Александровичу. Грамотой комитета награждена Гольнева Мария Анатольевна.