В Мончегорске прошли общественные слушания по вопросу реорганизации памятника природы регионального значения

25 апреля в администрации муниципального образования город Мончегорск состоялись общественные слушания по вопросу реорганизации памятника природы регионального значения «Базальтоидные лавы на гранитогнейсовом фундаменте в районе Риж-губы».

В слушаниях приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, администрации муниципального образования город Мончегорск, ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник», ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».

Памятник природы регионального значения «Базальтоидные лавы на гранитогнейсовом фундаменте в районе Риж-губы» создан в 1980 году и располагается на территории муниципального образования город Мончегорск. Реорганизация проводится для определения точных границ указанной территории.

В ходе мероприятия обсуждены новый проект паспорта памятника природы, а также материалы, обосновывающие необходимость изменения границы данной особо охраняемой природной территории регионального значения.

В заключение заместитель председателя комиссии общественных слушаний Елена Кочкуркина, начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, поблагодарила всех присутствующих за участие и напомнила о возможности еще в течение 30 дней направить свои замечания и предложения в адрес Министерства.