В Мончегорске протекает крыша жилого дома после капитального ремонта

Прокуратурой города проведена проверка исполнения на поднадзорной территории законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Проверка показала, что в 2013 году в одном из многоквартирных домов по ул. Гагарина Мончегорска был проведён капитальный ремонт общего имущества, в том числе, кровли и чердачного помещения.

Органами местного самоуправления выполненные подрядчиком работы приняты без замечаний и оплачены в полном объёме.

Однако, спустя два года после завершения работ, в кровле многоквартирного дома образовались течи, которые стали причиной повреждения имущества жильцов, а также осыпания фасада многоквартирного дома.

Вместе с тем, должных мер к привлечению подрядчика, некачественно выполнившего работы, к установленной ответственности органами местного самоуправления не принято. Недостатки выполненных работ в полной мере не устранены.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений закона. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой города.