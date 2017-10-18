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Мурманская область. Арктика18.10.17 14:09

В Мончегорске пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В октябрьские дни исполняется 73 года с момента завершения победоносной Петсамо-Киркенеской операции, в результате которой с Кольской земли были изгнаны немецко-фашистские захватчики. Мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдут во всей Мурманской области, в том числе и в Мончегорске

20 октября
С 11.00 до 11.40 воспитанники детских садов и школьники примут участие в церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Отечества», памятнику «Защитникам Заполярья», памятному знаку у дома №4 по улице 10-й Гвардейской дивизии, памятным доскам, а также на воинском захоронении 26 км.

В 12.00 на воинском захоронении городского кладбища начнётся общегородской митинг Памяти. Для поездки ветеранов к месту проведения митинга и обратно организован специальный автобус. В 11.30 он будет ждать у здания администрации города, после чего проследует на воинское захоронение.

В 14.00 в школе №10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова для школьников города состоится городская военно-спортивная игра «Сафоновец».

22 октября
В 13.00 в городском центре культуры состоится открытый областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая».

В 14.00 в центральной детской библиотеке города пройдет урок боевой славы «Битва за север 1941-1944».

В 18:00 в большом зале городского центра культуры состоится концерт участников и победителей конкурса «Россия молодая». Вход свободный.

31 октября в 16.00 в ЦРТДиЮ «Полярис» состоится военно-патриотическая игра «Зарница».

Весь октябрь в центральной детской библиотеке города будет работать книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне», в музее истории города – выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье «Заполярный рубеж». 

С 20 октября в фойе 2 этажа городского центра культуры можно будет увидеть выставку обучающихся детской школы искусств имени В.И. Воробья «Заполярье в ВОВ».

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