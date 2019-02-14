В Мончегорске пройдут соревнования по мини-футболу на снегу в рамках мероприятий 59 Праздника Севера

С 15 по 17 февраля в Мончегорске на спортивном стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта состоятся соревнования по мини-футболу на снегу 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях примут участие 7 команд юношей из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатиты, Ловозерского и Кольского районов и 4 команды девушек из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска и Апатиты.

Победители и призёры соревнований будут награждены грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и медалями 59 Праздника Севера.

Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов.

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами 59 Праздника Севера.

Открытие соревнований 15 февраля в 13.45 часов.

Начало игр в 14.00 часов.