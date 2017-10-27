В Мончегорске пройдут Трифоновские образовательные чтения

27 октября 2017 года в Мончегорске состоится пленарное заседание ХIII Трифоновских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» (далее – Чтения), организованных министерством образования и науки Мурманской области совместно с Мурманской и Мончегорской Епархией.

Пленарное заседание подведет итог работы 6 секций, которые прошли с 4 по 20 октября 2017 года в городах Кола, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Мурманск и Мончегорск. Новая форма проведения Чтений позволила выступить с докладами 105 педагогическим работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Мурманской области, специалистам муниципальных методических служб, а также представителям Русской Православной церкви.

В ходе Чтений обсуждены актуальные вопросы формирования духовных и нравственных ценностей у подрастающего поколения, современные формы гражданско-патриотического воспитания, основы православной культуры в преподавании учебных дисциплин, социальное партнерство школы, детского сада, семьи и церкви.

В рамках пленарного заседания планируется подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской и Мончегорской епархией, а также плана совместных действий на 2018-2020 годы.