В Мончегорске руководитель ООО «Комфорт-сервис» решил жить комфортно за счёт ресурсников

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц. По версии следствия, в период с мая 2015 года по октябрь 2017 года должностное лицо из числа руководства ООО «Комфорт-сервис» (город Мончегорск), оказывающего услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, используя свои полномочия вопреки законным интересам, получив на расчётные счета общества денежные средства от собственников, пользователей жилья и нанимателей помещений, не перечислило их ресурсоснабжающим организациям Мончегорска в сумме не менее 2 миллионов рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, с которыми заключены договоры на поставку коммунальных услуг.

В настоящее время изъята необходимая бухгалтерская и финансовая документация, назначены соответствующие экспертные исследования для установления суммы причиненного ущерба. Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ – злоупотребление полномочиями.