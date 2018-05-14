В Мончегорске собутыльники выясняли отношения с помощью топора

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовных дел в отношении жителей города Мончегорска, 1985 и 1988 года рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе следствия установлено, что в январе 2018 года ранее неоднократно судимый житель города Мончегорска, находясь в квартире своих знакомых, 1988 и 1954 годов рождения, распивая совместно спиртное, в ходе возникшего конфликта нанес обеим женщинам поочередно несколько ударов топором в область головы, причинив рубленные раны, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Вместе с этим, одна из потерпевших, 1988 года рождения, желая поквитаться со злоумышленником, нанесла ответный удар топором в область головы обвиняемого, причинив ему также рубленые раны, которые расцениваются как причинение легкого вреда здоровью человека.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы.