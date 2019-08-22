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Мурманская область. Арктика22.08.19 09:30

В Мончегорске состоится фестиваль «Табуретка»

24 августа в Мончегорске состоится IV Международный литературный фестиваль «Табуретка». Традиционным местом проведения станет городской парк им. Сергея Бровцева, где установлен первый в Мончегорске арт-объект — огромная табуретка.

В этом году мероприятие проходит под памятной для Мурманской области датой – 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. Гостей фестиваля ждет специальная фотовыставка, сформированная из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Посетители «Табуретки» увидят уникальные снимки времен Великой Отечественной войны, на которых запечатлены не только боевые действия, но и быт солдат и командующих, панорамы разрушенных поселков, детали военных укреплений. К каждому экспонату прилагается историческая справка.

Гостей фестиваля ждут Парад литературных героев, Живые шахматы у Белой Королевы, битва колобков, чаепитие Алисы, а также мастер-классы по плетению саамских поясов из шерсти и выставка произведений на саамскую тематику, изданных Центром народов Севера.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по написанию сказок, которые проведет хранительница Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежда Большакова.

Также гости фестиваля получат возможность познакомиться с актрисой Натальей Варлей, узнать о ее литературном творчестве, задать вопросы, услышать истории о жизни известной артистки от первого лица и получить автограф.

Организатором мероприятия выступает фонд «Живая классика» в партнерстве с компанией «Норникель».

 

 

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