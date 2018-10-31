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Мурманская область. Арктика31.10.18 16:45

В Мончегорске состоялось заседание антитеррористической комиссии

Александр Архипов – начальник управления образования администрации Мончегорска, информировал присутствующих о реализации на территории города постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ …», в том числе в части своевременного и адекватного реагирования при угрозе совершения диверсионно-террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

Так же о мерах предупреждения террористических актов, разработанных инструкциях и проводимых мероприятиях для детей, их родителей и педагогов рассказали исполняющий обязанности директора ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта», заместитель директора по учебно– методической работе ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», исполняющий обязанности директора Мончегорского СУВУ, директор МБОУ «СОШ №8 с углубленным изучением английского языка», заведующая МБОУ «Д/с № 10 присмотра и оздоровления» и директор МБОУДОД Центр развития творчества детей и юношества «Полярис».

О мерах антитеррористической защищенности объекта железнодорожной инфраструктуры города – железнодорожной станции Мончегорск Октябрьской железной дороги доложила заместитель начальника железнодорожной станции Мончегорска.

Далее членам комиссии представил информацию о результатах исполнения собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта, осуществляющими деятельность на территории города Мончегорска, требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности, актов реагирования, внесенных контрольными и надзорными органами, решений антитеррористических комиссий Мурманской области и города Мончегорска и мерах по совершенствованию указанной деятельности начальник автоколонны № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» Алексей Шиловский.

Информацию, заслушанную в ходе заседания, комиссия приняла к сведению, а исполнение рекомендаций решено было держать на особом контроле.

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