В Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% - Владимир Губинский

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов г.Мончегорска с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля этого года.

Как сообщил председатель комитета, по итогам тарифной кампании 2016 года, в Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления). Этого удалось достичь за счёт снижения на 5,4% тарифов на тепловую энергию для потребителей АО «Мончегорская теплосеть».

Розничные цены на сжиженный газ в текущем году не изменятся и останутся на уровне 2015 года.

Второй год подряд тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области устанавливаются комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличатся только на 1%.