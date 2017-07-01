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Мурманская область. Арктика01.07.17 07:35

В Мончегорске создают Студенческий досуговый центр

В общежитии Мончегорского политехнического колледжа появится спортивный зал с тренажерами и возможностью заниматься фитнесом, теннисная комната, комната отдыха, а также арт-студия, где будут организовывать праздничные вечера и мероприятия, а также проводить творческие занятия.

Студенческий досуговый центр создают на базе общежития Мончегорского политехнического колледжа по одноименному проекту, цель которого - организация досуга молодежи в интересных формах. Помогает в реализации этого проекта компания «Норникель»: Мончегорский политех входит в число победителей конкурса социальных проектов, организованного компанией по программе «Мир новых возможностей».

Как сообщила автор и руководитель проекта Елена Пивви (начальник отдела по воспитательной и социальной работе МонПК), в настоящий момент в Центре проводятся ремонтные работы, его открытие планируется в сентябре 2017 года.

 

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