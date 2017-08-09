В Мончегорске суровые северяне выбивают долги ранним утром и с помощью штангенциркуля

В полицию Мончегорска обратился житель одного из домов по улице Ленина с заявлением о побоях. Пенсионер 1951 года рождения рассказал участковому уполномоченному полиции, что к нему ранним утром пришёл знакомый с требованием вернуть долг. В ходе конфликта гость ударил пожилого северянина штангенциркулем по голове, причинив телесные повреждения.

Согласно медицинскому заключению, полученная пенсионером ушибленная рана квалифицируется как лёгкий вред здоровью.

Оперативники установили личность подозреваемого по горячим следам и задержали его. Ранее судимый за кражу слесарь признался в деянии и пояснил, что инструмент находился у него с собой, так как он собирался идти на работу. В ходе конфликта он не сдержался и схватил первое, что попалось под руку, чтобы ударить должника.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 32-летнего мончегорца уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.