Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья ДолгалеваОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Вечеринкой в кафе саамы отметили Международный день коренных народов мира
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.08.17 09:31

В Мончегорске в течение четырёх лет злоумышленник подделал около 20 документов, чтобы получать субсидии

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.Мончегорску поступила оперативная информация о том, что один из частных индивидуальных предпринимателей, работающих на территории города, длительное время незаконно получает субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Полицейские провели проверку и установили, что ранее не судимый житель Мончегорска 1964 года рождения периодически подделывает справки о своих доходах, сознательно занижая в документах размер заработка. Сделав это, подозреваемый  предоставляет их в центр социальной поддержки населения для оформления дотаций. Кроме того, аналогичные справки мужчина регулярно оформляет на имя жены и взрослой дочери.

В течение четырёх лет злоумышленник фактически подделал около 20 документов, таким образом его семья получила неположенные ей денежные субсидии на сумму около 200 тысяч рублей. Данные денежные средства перечислялись из бюджета.

По материалам проверки оперативников следователем ОМВД России по г.Мончегорску в отношении северянина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе его расследования полицейскими также возбуждено уголовное дело по фактам подделки документов в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссиянам подсели на потребительское кредитование
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого руководителя?Проголосовало: 29 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Комментарий к новости:Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
Zviygincew
11.08.17 07:30
Не знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области.
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 30 серия (12+)12:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам подсели на потребительское кредитование-PRO ВалютуРубль начал снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика