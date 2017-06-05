В Мончегорске великовозрастный внук отнял у родной бабушки деньги

В полицию Мончегорска поступило сообщение от женщины 1946 года рождения о том, что её внук похитил принадлежащие ей денежные средства.

На место происшествия прибыли полицейские и опросили потерпевшую. Пожилая северянка рассказала оперативникам, что получила пенсию. Внук, зная о том, в какие дни бабушка получает пенсию, пришел к ней домой и потребовал, чтобы пенсионерка отдала ему деньги. Мужчина 1989 года рождения нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Пенсионерка отказалась ему давать деньги, после чего он открыто забрал у неё 4 тысячи рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.Мончегорску составили ориентировку и передали наружным нарядам полиции. Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. Похищенных денежных средств у него при себе не оказалось.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее судимого за аналогичное преступление жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.