В Мончегорске во время работ при строительстве кладбища погибли рабочие

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В посёлке Риж-Губа на новом кладбище на четверых рабочих обрушилась стена и засыпала их. Двое выбрались сами, ещё одного откопали, и он был обслужен амбулаторно, сообщает региональное МЧС.

Следствием установлено, что 19 ноября в вечернее время на территории строящегося кладбища в Мончегорске произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода. В результате происшествия один из рабочих, 1972 года рождения, скончался на месте, а второй, 1977 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в реанимации.

В настоящий момент следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Мурманской области проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей, а также лиц из числа руководства строительной организации. Кроме того, следователями и следователями-криминалистами СК РФ по Мурманской области проводится осмотр строительной техники и изымается документация, регламентирующая производство работ организации на данном объекте.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль руководителем Следственного управления СК РФ по Мурманской области А.А. Ефремовым.