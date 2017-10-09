В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту грабежа

В полицию Мончегорска поступило сообщение от администрации одного из сетевых магазинов о грабеже. Общий ущерб, причиненный в результате хищения торговому заведению, составил около 300 рублей.

Полицейские прибыли на место происшестия и установили, что неизвестный посетитель открыто похитил бутылку водки, копченый окорок цыпленка и скрылся из магазина. Охранник не смог задержать злоумышленника, так как мужчина очень быстро убежал.

Сотрудники уголовного розыска мончегорского отдела полиции установили личность подозреваемого в ограблении и передали ориентировку наружным нарядам полиции и Росгвардии. Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. На момент задержания он успел выпить спиртное и съесть окорок. Свои действия ранее судимый за аналогичные преступления безработный мончегорец пояснил тем, что ему захотелось выпить, а денег на покупку спиртного у него не было.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».