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Мурманская область. Арктика27.07.17 09:53

В Мончегорске жадные предприниматели начисляют заработную плату работникам ниже МРОТ

Прокуратурой города Мончегорска в ходе проведения проверки исполнения работодателями требований трудового законодательства в сфере оплаты труда выявлены нарушения закона, выразившиеся в установлении заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Однако, проверкой установлено, что некоторыми индивидуальными предпринимателями указанные требования закона не соблюдаются. Так, в ноябре-декабре 2016 года при выполнении работниками нормы рабочего времени в полном объеме размер начисленной заработной платы составил ниже МРОТ.

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений закона и недопущению их впредь в адрес индивидуальных предпринимателей внесено 2 представления.

Помимо этого, в отношении работодателей возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.

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