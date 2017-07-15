В Мончегорском городском центре культуры состоялось чествование лучших работников Кольской горно-металлургической компании

Сергей Угольная помойка в центре города работает до первой честной и непродажной проверки. У них нет ничего - ни документов, не соответствия нормативам по выбросам и шуму, условиям труда. Только огромные при Комментарий к новости: Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ

Вася СысоеВ ты не мурманчин ты в** как и твой к*** веллер. Сейчас мурманск город в***в. * - купюры внесены редакцией Комментарий к новости: В Мурманске продолжается обновление зон отдыха