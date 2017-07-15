Мурманская область. Арктика15.07.17 07:10
В Мончегорском городском центре культуры состоялось чествование лучших работников Кольской горно-металлургической компании
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-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовал: 381 человек
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Последние комментарии
Сергей
14.07.17 21:53
Угольная помойка в центре города работает до первой честной и непродажной проверки. У них нет ничего - ни документов, не соответствия нормативам по выбросам и шуму, условиям труда. Только огромные при
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Вася
14.07.17 20:21
СысоеВ ты не мурманчин ты в** как и твой к*** веллер. Сейчас мурманск город в***в. * - купюры внесены редакцией
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Татьяна
14.07.17 18:56
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