В мончегорском музее цветного камня открылась выставка «Нам дороги эти позабыть нельзя»

В мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава открылась фотовыставка, посвященная Дню Великой Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя».



Автор фотографий - наш земляк, замечательный фотохудожник Артем Коржуков. Экспозиция включает фотографии исторической реконструкции боя в Мурмашах, а также тематические фотосессии в Ковдорском районе и Мончегорске.



Артему Коржукову удалось так мастерски запечатлеть моменты боя, что, глядя на эти фотографии, ты полностью погружаешься в атмосферу настоящего сражения, забывая о том, что это - историческая реконструкция.



…Юная девушка–боец в редкие минуты затишья на берегу речки слушает патефон; боец с пулеметом Дегтярев, готовый к бою; солдаты, идущие в атаку; санитары, делающие перевязки и готовые отражать нападение врага вместе с бойцами; и - поверженные фашисты.



А рядом - возложение цветов к Памятнику Защитникам Заполярья в Мончегорске 9 мая, женщина преклонного возраста с георгиевской лентой на груди, а ниже, на импровизированной трибуне плакат с улыбающимся кавалером ордена Славы и надписью–девизом: «Дойдем до Берлина!». Эта выставка – дань памяти бойцам Красной Армии, защитившим нашу Родину от фашистской нечисти.

Выставка будет работать до 21 мая.