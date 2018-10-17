В Мончегорском музее камня представлены полотна уникального пленэра в Хибинах

В Мончегорском музее цветного камня имени В. Н. Дава представлены 15 живописных полотен московских художников. В рамках сотрудничества с Музейно-выставочным центром КФ АО «Апатит» в музее открылась выставка «Художники Замоскворечья в Хибинах».

Выставка стала итогом уникального пленэра в Хибинах группы художников под руководством Народного художника РФ, Академика РАХ, лауреата Государственной премии РСФСР в области архитектуры, одного из лучших мастеров современной российской реалистической школы живописи Николая Николаевича Соломина.

Главной задачей пленера было запечатлеть, как меняется и развивается производство, а вместе с ним и город Кировск. Мастера создавали полотна прямо на улицах Кировска и его окрестностях, использовали промплощадки обогатительных фабрик и рудников предприятия «Апатит» как художественные мастерские. Художников вдохновляли северные красоты, виды карьеров и огромные БелАЗы.

На выставке представлены творческие работы молодых и уже маститых живописцев - среди которых члены Российского и Московского Союза художников, участники всероссийских и международных выставок, лауреаты многочисленных премий и наград в области искусства.

Выставка продлится до 4 ноября.