В Мончегорском районе на трассе «Кола» «Мерседес» столкнулся со стоящим на обочине полуприцепом

20 октября 2017 года в 5 часов 50 минут на 1230-м километре автодороги Р-21 «Кола» Мончегорского района водитель, управляя автомобилем «Мерседес», при движении по автоподъезду к Апатитам в сторону автодороги Р-21 «Кола», по предварительной информации, не справился с управлением, допустил столкновение со стоящим на обочине полуприцепом «Донбур» (стоял на обочине после ДТП 17.10.2017, обозначен объезд специальными дорожными знаками).

В результате происшествия водитель автомобиля «Мерседес» - молодой человек 23 лет - обслужен амбулаторно в больнице, а его пассажир - мужчина 1967 года рождения - скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.