В моногородах Мурманской области создано около 2,5 тысячи новых рабочих мест

За минувший год в рамках приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов» обучены все 7 управленческих команд моногородов Мурманской области, благоустроены главные улицы, в большей части моногородов отремонтированы «входные группы» поликлиник. Результаты работы по проекту озвучила сегодня в ходе отчёта в Мурманской областной Думе глава региона Марина Ковтун.



«Достигнуты успехи в создании новых рабочих мест в моногородах – в сумме их уже почти 2,5 тысячи. Причём 524 из них – это впервые зарегистрированные предприниматели», – заявила Марина Ковтун.



Также в 2017 году в регионе была сформирована первая территория опережающего социально-экономического развития в Кировске. Как сообщила губернатор, сегодня у ТОСЭР уже четыре резидента.