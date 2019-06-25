В морге Апатитско-Кировской центральной городской больницы перепутали тела умерших для похоронной церемонии

В патологоанатомическом отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы (АКЦГБ) при выдаче тел трём семьям перепутали усопших, по данному факту начата проверка, вчера сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре Мурманской области. По словам официального представителя ведомства Анжелики Черногубовой, поводом для начала проверки послужили обращения от родственников усопших.

«Обращения поступили 20 июня. Прокуратура Апатитов ведёт проверку соблюдения законодательства в деятельности медицинского учреждения, выясняются все обстоятельства произошедшего, по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказала Черногубова.

Кроме того, проверку по данному факту также проводит СКР по Мурманской области.

Комментарием Минздрава Мурманской области «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

По данным местных СМИ, из-за путаницы двух женщин уже похоронили в чужих могилах. Об ошибке стало известно, когда в морг прибыли родственники третьей усопшей. Возмущенные родственники обратились в правоохранительные органы и прокуратуру.