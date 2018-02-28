В мошенничестве с использованием служебного положения подозревается главный бухгалтер МУП «Лавна»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) подозревается главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Лавна» в Кольском районе.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая получила под аванс денежные средства в качестве компенсации за проезд к месту проведения отпуска и обратно, после чего она изготовила фиктивные проездные билеты на железнодорожный транспорт и предоставила директору предприятия авансовый отчёт об израсходовании средств на приобретение проездных билетов, а денежными средствами, полученными в счёт компенсации за проезд, распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.