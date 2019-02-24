В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником

Ключевым событием уходящей недели должно было бы быть послание Президента нашей страны Федеральному Собранию Российской Федерации, которое состоялось 20 февраля. Ведь президентская гонка на Украине, политические распри в Венесуэле, затянувшееся сумасшествие президента США, хитрые манипуляции вокруг мирного договора России с Японией – это как-то очень далеко от повседневных забот бедных россиян, которых, как напомнил Владимир Путин в своём послании, около 19 млн человек!

Путин сказал, народ промолчал

Думаю, я не очень сильно ошибусь, если выскажу крамольную мысль о том, что многим, сидящим в зале депутатам, сенаторам, членам правительства страны, губернаторам, представителям бизнеса, группе молодых юношей и девушек из массовки «преемственность поколений», было скучно и тягостно слушать нашего «раба на галере» Владимира Путина. Ведь с монологами о первоочередных задачах на ближайшую перспективу он выступает уже много лет, а кардинально жизнь россиян в лучшую сторону не меняется. Можно даже сказать, что она ухудшается, если судить по снижению реальных доходов граждан, росту пенсионного возраста, неумолимого увеличения цен и тарифов. Невольно возникает мысль, что чиновничья рать страны каждый год нас куда-то стремится «послать», но только им известную сторону…

Скорее всего, именно поэтому пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось выкручиваться, чтобы объяснить сообщение о том, что только 5,9% жителей Москвы (0,87 млн человек) посмотрели по телевидению послание Владимира Путина Федеральному собранию, хотя его транслировали пять телеканалов. «Для получения достоверной картины к аудитории, которая смотрела послание по телевизору, нужно прибавить просмотры в Интернете», - резюмировал пресс-секретарь. Он также обратил внимание, что во всех странах мира определенный сегмент с каждым годом всё больше уходит от эфирного телесмотрения в Интернет.

По Пескову – у нас в стране всё путём! Народ ушёл в Интернет! Тогда непонятно, почему это Владимир Владимирович в своём послании акцентирует внимание на проблемах, которые за один год не решить: демография, бедность, здравоохранение, пенсионная реформа, экология, культура, беспредел силовиков по отношению к предпринимателям, глобальная конкуренция, научно-технический прорыв… И главное, я ловлю себя на мысли, что я это уже несколько раз слышал от нашего лидера, поэтому у меня и не вызвало интереса очередное напутствие Президента РФ чиновничьей и политической армии, которая сидела в зале, наверное, просчитывая в голове, а что я «заработаю» на миллиардах, запускаемых в грандиозные национальные проекты. Я не увидел огня в их глазах, когда Владимир Владимирович призывал их к трудовому порыву: «…Работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет», - давал установку Владимир Путин своим многочисленным помощникам в зале. Но на рывок способна команда энтузиастов, окрылённых какой-то большой целью, народ, объединённый одной идеей. Но в нашем случае этого нет: наёмный работник не способен на трудовой порыв, а хозяин не заинтересован уменьшать свои доходы даже ради какой-то святой идеи.

«Террористы» телефонные, ведомственные и погодные

Пока президент страны готовил текст послания, в Москве телефонные «террористы» атаковали 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тысяч посетителей. Об этом «РБК» рассказал источник в ГУ МВД по Москве. А Счётная палата РФ, сообщив, что она зафиксировала самый низкий за последние 10 лет уровень исполнения расходов федерального бюджета, не добавляет оптимизма в реализацию послания ФС-2019. Глава ведомства Алексей Кудрин сообщил, что по итогам 2018 года были использованы 95,5% бюджетных средств. Объём неиспользованных бюджетных средств составил 785,8 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2017 годом. В 2016 году объем неиспользованных средств в три раза меньше — 220 млрд рублей. Самый низкий уровень исполнения расходов аудиторы зарегистрировали по направлению госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Удивительно, если верить Кудрину, даже социальные расходы оказались в 2018 году ниже на 1% ВВП. Расходы на образование и здравоохранение остались на том же уровне. Низкий уровень исполнения расходов Кудрин связал, в первую очередь, с тем, что ведомствам разрешили переносить ряд контрактов и выплат по ним на следующий год. Кроме того, среди причин в Счётной палате называют позднее внесение изменений в правовые акты или принятие новых актов, касающиеся увеличения расходов бюджета. Невольно возникают сомнения, а как же будут расходоваться новые огромные суммы при такой работе федеральных ведомств.

Добавляют пессимизма в реальных возможностях в реализации национальных проектов и февральские вьюги. Последствия метели и снегопадов, которые накрыли Мурманскую область в уходящей неделе, стали одной из главных тем оперативного совещания в региональном правительстве. Губернатор Марина Ковтун сообщила, что ей через социальные сети посыпались фотографии заваленных под козырек подъездов, увязающих в снегу жителей региона и застрявших машин экстренных служб.

«Я требую провести обходы дворов, посмотреть, в каком они состоянии. Обязательно привлеките управляющие компании, они должны отработать на 100%. Включите свои управленческие ресурсы, не оставляйте людей один на один с коммунальщиками, возьмите ситуацию под свой контроль», – потребовала уже не в первый раз от руководителей администраций муниципальных образований Марина Ковтун.

Глава региона также попросила жителей Мурманской области со своей стороны помочь коммунальщикам – своевременно убирать личные автомобили, чтобы снегоуборочная техника могла нормально работать. Но эта ежегодная песня уже надоедает, так как там, где обращаются к совести, не будет исполнительности. Проблемы увеличения личного автотранспорта в городах и качественного выполнения работ коммунальными и дорожными службами требуют не увещеваний, а конкретных законов, которые позволили бы соблюсти интересы и автолюбителей, и «безлошадных» жителей города, и обслуживающих дороги и дворы служб.

Путин даёт, торговля отберёт!

В то время, если верить посланию Президента РФ, как в стране собираются как-то помочь нищим, поддержать многодетные семьи и стариков, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на этой неделе доходчиво объяснил россиянам, что богаче они не станут, так как цены на продукты питания должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства.

Как пишет РИА «Новости», по его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. «Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, - это нормальное явление для рыночной экономики», - сказал чиновник.

Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор. Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) вызвано активным развитием этого сектора, пояснил чиновник. Он отметил, что благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.

«Вообще в убыток себе никто работать не собирается», - подытожил свои мысли о российской экономике Цыганов.

Нам же остаётся все обещания Владимира Путина о повышении уровня доходов беднейших слоёв населения в будущем, сразу же откорректировать - снизить с учётом трат на повышение тарифов ЖКУ, которое произошло уже с 1 января 2019 года с разрешения президента, и на неизбежное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, услуги, так как по Цыганову: «при низких ценах невозможно развитие производства!». Остаётся только смириться с тем, что бедные в России - это наша национальная специфика, от них не смогли избавиться ни при царе-батюшке, ни при коммунистах, ни при Путине.

Бизнес под прессом, или безответственный бизнес?

Понятно и естественно, что на одну и туже проблему в России Президент страны и граждане могут смотреть совершенно по-разному. Например, часть своего послания Владимир Путин посвятил запутанным взаимоотношениям предпринимателей и силовых структур. «Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства, - уже не в первый раз призывает сидящих в зале глава государства. - Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась».

А вот большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно сегодня вести честный бизнес. Чуть больше трети - 34 процента - настроены более оптимистично в этом вопросе. Такие выводы сделал ВЦИОМ на основе опроса. Тем не менее, граждане хорошо относятся к самим предпринимателям: дружелюбно высказались 89 процентов опрошенных, только 6 процентов думают о бизнесменах плохо.

Основными препятствиями для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Серьёзными трудностями также назвали коррупцию, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что система госрегулирования просто не позволяет заниматься бизнесом так, чтобы ничего не нарушать. По его мнению, к предпринимателям выдвигается слишком много требований, в том числе противоречивых.

«Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции, - призывает своих помощников Президент РФ Владимир Путин. - За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив».

Здесь только хочется напомнить главе нашего государства общеизвестное изречение: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Я приветствую идею упрощения «нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции», но при условии, что за любое отклонение от оставшихся требований, будет караться по всей строгости. Сегодня мы каждый день читаем сообщения о фальсификации продуктов питания, об отравлениях, о нарушениях сроков хранения и пересортице. Не хотелось бы быть крайним в технологической цепочке «безответственного» бизнеса.

Похороны с медийным душком

А почему я боюсь оказаться крайним в цепочке «безответственного» бизнеса? Да потому, что я хорошо понимаю, у нас сегодня предпринимательское сообщество повязано кумовством, власть и деньги - деньги и власть – формула сегодняшнего экономического бытия. Тому ярким примером на этой неделе стал вопиющий случай в Самаре, где вдова привезла к зданию регионального правительства открытый гроб с телом покойного мужа в качестве протеста против «кладбищенской мафии». Видеозапись акции появилась в Twitter-аккаунте депутата Красноярского района Азата Туймасова.

Оказывается, мужчина скончался от туберкулеза в начале февраля, однако родственники долгое время не могли собрать деньги на его похороны. После того как им удалось договориться с одной из фирм о ритуальных услугах за восемь тысяч рублей, фирма-конкурент стала препятствовать проведению похорон. По словам Туймасова, на кладбище Рубежное действует монополия, и контролирующая его компания требует за свои услуги около 30 тысяч рублей. Депутат сообщил, что утром 21 февраля к зданию больницы приехали около «30 бандитов», которые не позволяли семье умершего забрать тело мужа.

В мэрии Самары заявили, что всё делалось по правилам и подозревают «провокацию»: «Предоставление участка земли для погребения, утвержденного постановлением администрации Самары от 27.11.2018 № 951. Имеются соответствующие видеозаписи. В связи с этим есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией. Все материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер. Ситуация очень неоднозначная».

Губернатор Дмитрий Азаров назвал случай вопиющим и сообщил, что информацию об этой ситуации в ближайшее время представят общественности.

Между тем горожане в комментариях называют рынок ритуальных услуг в городе «похоронной мафией» и подтверждают, что обеспечить недорогое погребение невозможно: «Весь город у нас знает, что бесплатно у нас не хоронят! А власть, оказывается, впервые услышала! Стыдно».

Оценивать такие события очень трудно: с одной стороны – грандиозные задачи и прекрасные цели, а с другой – полная безнадёга и дичь. По недавнему признанию министра образования страны, почти четверть населения не владеет функциональным чтением, то есть читающий не понимает смысла прочитанного. Реальные человеческие чувства у нас подменяются лайками, репостами, счётчиками популярности. Современные коммуникационные сети позволяют реальные дела легко высмеять, извратить, а выдуманным историям придать вселенский масштаб. В эти игры всё глубже и глубже погружается и отечественная журналистика. Так и в этом случае – правды нет! А история получилась страшная.

Постскриптум.

Росстат в преддверии Дня защитника Отечества опубликовал сведения о том, что на 1 января 2019 года число жителей России составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тысяч, при этом среднее количество женщин в России в 2018 году превысило среднее количество мужчин. Согласно данным статистического ведомства, в прошлом году на тысячу мужчин в среднем пришлось 1156 женщин.

При этом данные в разных возрастных группах различаются. В России мужчин до 35 лет больше, чем женщин: на тысячу молодых людей в этой возрастной категории приходится 946-994 девушек. С повышением возраста группы соотношение мужчин и женщин меняется: на тысячу мужчин от 35 до 40 лет приходится уже 1027 женщин.

А вот то, о чём Росстат сообщил, не подумав: чем старше группа, тем больший процент женщин среди населения. В группе старше 70 лет женщин почти в 2,5 раза больше - 2377 к тысяче мужчин. Обратите внимание, на последние цифры! Получается, что у нас огромная часть мужчин не доживает до 70 лет, а на пенсию по новой пенсионной реформе, они уходят в 65 лет. На заслуженном отдыхе многие российские мужики живут менее пяти лет! Им новое послание Президента РФ уже не поможет.

Михаили ВЕСНЕВ.