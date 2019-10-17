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Мурманская область. Арктика17.10.19 12:44

В Москве открылась экспозиция Мурманского областного краеведческого музея «Окна «Полярной Правды»

В Государственном центральном музее современной истории России в Москве открылась выставка сатирических плакатов «Окна «Полярной Правды» из собрания Мурманского областного краеведческого музея. Экспозиция приурочена к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в истории Мурманского областного краеведческого музея реализуется межрегиональный выставочный проект, в рамках которого исторические предметы представлены в одном из ведущих музеев страны.

В экспозиции «Окна «Полярной Правды» посетители увидят 39 аутентичных подлинных плакатов времен Великой Отечественной войны, на которых изображены военные будни и деятельность тыла, подвиги героев Заполярья, а также сюжеты, высмеивающие фашистов.

Уникальные сатирические плакаты «Окна «Полярной Правды» широко использовались в военное время как средство информирования и пропаганды, через остроумные композиции помогали освещать хронику фронтовой борьбы и трудовых подвигов. Всего за четыре военных года в Мурманске был выпущен 81 плакат.

Выставка «Окна «Полярной Правды» будет открыта для посетителей до 15 декабря в экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» (г. Москва, Большой Предтеченский пер.,  4).

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